Ladrão de escadas é preso em Bertioga

O rapaz de 24 anos foi pego roubando duas escadas em uma casa em construção

Um rapaz de 24 anos foi preso em flagrante, no início da manhã de sábado, 27, após furtar duas escadas de uma residência em construção, no bairro Maitinga, em Bertioga. De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal surpreendeu o homem que pulava o muro da casa, na rua Miguel Saiad Bichir, carregando os objetos. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Bertioga, onde foi preso. A pericia técnica do Instituto de Criminalística foi acionada para examinar o local.

Foto: JCN