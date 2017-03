Ladrão furta quadros de residência em Bertioga

Seis quadros foram furtados de uma casa no centro da cidade

Um criminoso furtou seis quadros na madrugada do dia 1º, de uma residência do centro de Bertioga. A vítima afirmou que as obras possuem característica ímpar, algumas, inclusive, assinadas pelos artistas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ladrão também levou um micro-ondas, um secador de cabelos, liquidificador, televisão, celular e carregador e um par de chinelos. A vítima relatou que esta não é a primeira vez e que, meses antes, anotou a placa de uma moto que rondava sua residência.

Foto: Reprodução/Internet