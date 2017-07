Ladrão rouba R$ 25 mil de caminhão de bebidas

Uma das testemunhas afirmou ter reconhecido o ladrão

Entregadores de bebidas foram assaltados durante distribuição, no bairro Indaiá, na manhã de segunda-feira 26. Segundo o boletim de ocorrência, a ação criminosa aconteceu por volta das 10 horas, quando as vítimas foram surpreendidas pelo ladrão enquanto efetuavam a entrega em uma adega. O bandido levou R$ 25 mil em espécie, armazenado no veículo, e fugiu no sentido de uma rua atrás do estabelecimento. Uma das testemunhas afirmou em depoimento que reconhece o autor, e como ele sabia que havia sido reconhecido, apagou sua conta no site de relacionamento Facebook. O caso foi registrado na Delegacia de Bertioga e segue sob investigação da Polícia Civil.

Foto: JCN