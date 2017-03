Ladrões furtam envelopes de caixas eletrônicos do Santander

Pelo monitoramento foi verificado alguns suspeitos que acessaram o hall de atendimento várias vezes. Bandidos usaram fio-dentais para obterem depósitos efetuados em terminais

Depósitos efetuados em caixas eletrônicos da agência do banco Santander de Bertioga foram furtados com a utilização de fios-dentais. Os ladrões, ainda não identificados, foram filmados pelo sistema de monitoramento por câmeras do local. Ao todo eles levaram R$ 16.682,00.

Segundo registrado em boletim de ocorrência, um funcionário do local identificou vários fragmentos de fita dupla face e fio-dental, material comumente utilizado por criminosos para furtos a caixas eletrônicos.

Quando verificado no sistema, foi constatada a falta de valores que haviam sido depositados por meio dos envelopes. Pelas câmeras, foi vista a ação de alguns suspeitos, que acessaram a área dos caixas diversas vezes.

Ainda não há informações sobre a autoria do furto, que está sob investigação da Polícia Civil.

Bertioga

Foto: JCN