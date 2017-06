Em seis meses, esta é a quarta vez em que ladrões furtam a agência do Santander

Envelopes de depósitos foram furtados de caixas eletrônicos da agência do banco Santander de Bertioga, na noite de domingo, 11. Os ladrões entraram na unidade, localizada na avenida Anchieta, por volta de 19 horas, e utilizaram um pé de cabra para danificar as máquinas. De acordo com o boletim de ocorrência, eles levaram a quantia de R$ 26.436,00.

O caso foi registrado na Delegacia e segue sob investigação da Polícia Civil da cidade. Em apenas seis meses, o banco registrou quatro ocorrências da mesma natureza. O primeiro aconteceu no dia 30 de janeiro, no qual um homem foi preso após tentativa de furto de envelopes. No segundo, ocorrido em 28 de fevereiro, os bandidos conseguiram levar mais de R$ 16 mil. Já no terceiro, em 14 de maio, a quantia furtada foi de R$ 32.675,00.

Foto: JCN