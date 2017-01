Lentidão na descida para o litoral

Quem vem para o litoral neste fim de semana encontra pontos de lentidão nas rodovias dos Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega, conforme informou a Ecovias, que opera do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

Segundo informou, para a descida a Imigrantes tem tráfego lento no Planalto km 26 ao 32, e na Serra do km 40 ao 43. Há lentidão também na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, do km 282 ao km 286, devido ao excesso de veículos.

As demais rodovias do SAI continuam com tráfego normal. O tempo está bom e a visibilidade dos motoristas é boa.

O sistema opera neste momento em Operação Descida (7X3). Neste esquema, a descida é realizada pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e pistas sul e norte da Via Anchieta; já a subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera – Guarujá).