Liberada a pesca do camarão

O período de defeso do camarão acabou em 1º de junho, e pescadores aproveitaram a data para sair ao mar

A pesca do camarão foi liberada a partir da meia-noite de quinta-feira, 1, quando o período de defeso foi encerrado, e pescadores saíram para o mar para aproveitar a temporada. De acordo com a agente de campo do Instituto de Pesca, Xênia Guimarães Xavier da Silva, cerca de 40 embarcações saíram de Bertioga somente no primeiro dia de liberação e, cada uma, recolheu aproximadamente 180 quilos do crustáceo.

Até o fechamento desta edição, os camarões pescados recentemente não haviam sido disponibilizados para a comercialização, portanto, o preço ainda não foi definido. A previsão é de que, até o fim de semana, eles já estejam à venda nos boxes do Mercado Municipal de Pescados, na rua Vicente de Carvalho, no centro da cidade.

O defeso do camarão acontece anualmente, entre 1º de março e 31 de maio, quando ocorre a reprodução e crescimento dos camarões, motivo pelo qual fica proibida a pesca de arrasto motorizado dos camarões branco, rosa, santana, sete-barbas, entre outros. A medida é adotada para viabilizar a recuperação do estoque pesqueiro e evitar a extinção da espécie.

