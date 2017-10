Licenciamento: outubro é o mês de veículos com placas final 8

Serviço custa R$ 85,24 e pode ser feito eletronicamente, no internet banking ou caixas das agências bancárias

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) alerta que agora em outubro é a vez dos proprietários de veículos com placa terminada em 8 e donos de caminhões com final de placa 3, 4 ou 5 realizarem o licenciamento do exercício 2017. Do contrário, esses veículos não poderão circular a partir de 1º de novembro.

Não é necessário ir às unidades do Detran.SP ou imprimir boleto para pagar o licenciamento, que custa R$ 85,24 para todo tipo de veículo. Basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao caixa bancário ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências ou no internet banking.

Para receber o documento em casa, é só pagar mais R$ 11 do custo de envio pelos Correios. O motorista pode acompanhar a entrega do documento pelo portal www.detran.sp.gov.br, em “Serviços Online”. O licenciamento também pode ser feito presencialmente nas unidades do Detran.SP ou nos postos Poupatempo. O passo a passo completo do serviço está disponível no portal do departamento, na área de veículos.

Atualmente, o Estado de São Paulo tem mais de 28,8 milhões de veículos registrados. Independentemente do ano de fabricação, todos têm de ser licenciados anualmente para poder circular nas vias públicas, uma exigência da legislação federal de trânsito.

