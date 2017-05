Linha de crédito para PMEs é ampliado

Mudança no Crédito Digital deve reduzir a taxa de juros, aumentar o prazo para pagamento e agilizar a aprovação decrédito

O acesso ao Crédito Digital será ampliado pelo governo do estado, por meio da Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista. O sistema, pioneiro no país, utiliza a certificação digital E-CNPJ para autenticar eletronicamente a operação e integrar a consulta em diversos bancos de dados. A partir desta semana, a modalidade de crédito vai passar a operar a linha BNDES Progeren, de capital de giro. A mudança proporcionará redução na taxa de juros, aumento no prazo para pagamento e no limite de financiamento, e mais agilidade na aprovação.

Essas novas condições de financiamento se tornam mais atrativas para as empresas de pequeno porte. A taxa de juros passa a ser de 1,18% ao mês, uma redução anual de mais de dois pontos percentuais. O prazo de pagamento será estendido de 24 para 36 meses, com carência aumentada para três meses, antes era de um mês. E o limite para o financiamento aumentou de até R$ 75 mil para R$ 200 mil.

Assim que iniciara a operação da linha BNDES Progeren pelo Crédito Digital, a Desenvolve SP será a única agência de desenvolvimento do Brasil a oferecer a linha do BNDES de forma rápida e digital. A aprovação sai em apenas 48 horas a partir do envio do pedido de financiamento pelo site da instituição e se a documentação da empresa estiver em ordem e o cadastro preenchido com exatidão.

Crédito Digital

Lançado em novembro do ano passado, o Crédito Digital, criado para desburocratizar o acesso das empresas de pequeno porte ao financiamento de capital de giro, atingiu a marca de R$ 6,5 milhões financiados para mais de 100 empresas de todo o estado. A iniciativa pioneira da Desenvolve SP tem como objetivo apoiar as empresas paulistas na recuperação e recomposição do negócio e se prepararem para a retomada do crescimento. O financiamento pode ser utilizado para recomposição de estoque e compra de insumos e matéria-prima, entre outras necessidades do dia a dia da empresa.

Podem solicitar o Crédito Digital empresas paulistas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 16 milhões e inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo, por meio da Certificação Digital E-CNPJ.

As empresas aptas a solicitarem o financiamento devem preencher um cadastro na página da Desenvolve SP e anexar os documentos solicitados. Na plataforma elas recebem de forma online uma simulação do financiamento, com valor, prazo, encargos e as prestações mensais. Após a concordância com a negociação, o contrato é gerado e disponibilizado no sistema. Na mesma operação os empresários ainda podem contratar fundos garantidores para compor as garantias exigidas, facilitando ainda mais o acesso.

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista é a instituição do Governo do Estado de São Paulo que financia, por meio de linhas de crédito sustentáveis, o crescimento planejadodas pequenas e médias empresas e municípios paulistas. Em oito anos de atuação, a Agência ultrapassou a marca de R$ 2,4 bilhões em financiamentos para mais de 1.600 empresas e prefeituras em 270 cidades. Para saber mais sobre a instituição acesse www.desenvolvesp.com.br.

Foto: Alexandre Carvalho/GESP