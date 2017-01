Livros na Cidade chega com grande variedade de títulos

*Foto JCN

Começou na quinta-feira, 12, a Feira de Livros comandada pela equipe Companhia Livros na Cidade. Inspirada no programa de incentivo à leitura e difusão do livro – Leia Mais. Seja Mais -, da Fundação Biblioteca Nacional, a feira reúne títulos para todos os gostos, de infantis a espíritas e segue até o dia 6 de fevereiro, diariamente das 9h às 22 horas, no calçadão da avenida Vicente de Carvalho, próximo ao píer Licurgo Mazzoni, no Centro.

Um dos idealizadores, o estudante de ciências sociais, Matheus Garcia, contou como o projeto, que iniciou em São Paulo, objetiva levar a leitura às pessoas que têm pouco ou nenhum acesso às obras literárias. “Nós damos oportunidade às pessoas, que não têm acesso à leitura, de comprar um título que a agrada, todos eles com preços justos, menores que nas livrarias e sites”.

Conheça mais sobre a iniciativa em: www.livrosnacidade.com.br.