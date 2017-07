Loja de roupas é furtada em Boraceia

Mais de 400 peças de roupas foram levadas da loja e nem a bíblia da proprietária foi deixada para trás

Na madrugada de terça-feira, 18, uma loja de roupas foi furtada no bairro Boraceia. Mais de 400 peças de roupas, máquina de cartão e R$ 190 foram levados do local.

Conforme registrado em boletim de ocorrência, a proprietária constatou que seu estabelecimento foi invadido com o deslocamento forçado do batente da porta. A ‘limpa’ no local foi tamanha que nem a bíblia os bandidos deixaram para trás.

O caso foi registrado na delegacia de Bertioga.

Foto: JCN

Leia mais: Carregamento de cigarros é roubado em Bertioga