Loja Solidária é inaugurada em Cubatão

Loja conta com peças que variam entre R$ 4 e R$ 20; renda obtida será revertida para projetos sociais

A Loja Solidária de Cubatão foi inaugurada no sábado, 8, no Parque Novo Anilinas, com peças que variam de R$ 4 a R$ 20, oportunidade para quem precisa ou quer economizar. O comprador ainda colabora com projetos sociais, já que a renda será revertida ao Fundo Social de Solidariedade (FSS).

A inauguração aconteceu em frente ao espaço da loja, que funciona no Vão Cultural do Centro Multimídia e contou com apresentações musicais, distribuição de algodão-doce e a presença autoridades, entre elas, a presidente do FSS, Adeíza Monteiro Oliveira e da jogadora de basquete Janeth Arcain, que realiza um projeto socioesportivo na cidade.

A loja funciona de terça a sexta-feira, das 13 às 17 horas e, excepcionalmente, aos sábados, quando houver eventos no parque. O Novo Anilinas fica na avenida Nove de Abril, s/nº.

Foto: Thiego Barbosa