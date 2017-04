Lutador de Bertioga é campeão no FloripaFallInternational

O faixa azul de jiu-jitsu Wagner Souza venceu na categoria no-gi, ou seja, sem quimono, no peso meio-pesado

Bertioga foi pódio no campeonato FloripaFallInternational Open de Jiu-Jitsu, realizado nos dias 8 e 9 de abril em Florianópolis (SC). A vitória foi garantida pelo faixa azul Wagner Souza, de 25 anos, que treina pela Zenith Jiu-Jitsu há três anos e agora foca no Campeonato Brasileiro, que ocorrerá no fim deste mês.

Em Santa Catarina, o atleta competiu em duas categorias, com quimono, em que obteve a terceira colocação, e sem quimono, chamada de No-Gi, que lhe rendeu a vitória após nove lutas. Ele comenta a participação: “No geral me saí bem, mas ainda tenho alguns pontos a melhorar. Nós usamos esses campeonatos para nos prepararmos para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, o qual já participei no ano passado e saí nas oitavas de final, mas nesse ano, a expectativa é de vitória!”. Wagner comenta que a preparação para esta competição, programada para ocorrer entre os dias 25 e 30 de abril em Barueri, iniciou já no ano passado.

O atleta conta com os apoios de CCF Vagner Riesco, Matheus Rodrigues, Perfect Fitness, Casa da Ração Bertioga, Ezequiel Barber Shop, Açaí do Guerreiro, JF Bombas, Acqua Self, Ultragás, Pizzaria La Onda e Kabeça Auto Peças.

Foto: Marco Aurélio Ferreira/IBJJF