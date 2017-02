Mãe dá a luz em carro em movimento no Monte Cabrão

Ana Luisa nasceu no carro dos pais na rodovia Cônego Domênico Rangoni

A pequena Ana Luisa nasceu de forma inusitada nesta quinta-feira, 16. Seus pais Andressa Gonçalves da Conceição e Silvio do Amparo da Conceição estavam a caminho do hospital em Guarujá quando Andressa entrou em trabalho de parto. O bebê nasceu próximo ao Monte Cabrão, na Área Continental de Santos, com ajuda de policiais rodoviários.

O caso aconteceu por volta das 7 horas da manhã de hoje durante uma viagem entre Santos e Guarujá. O pai, desesperado, parou o carro no km 246 da rodovia Cônego Domênico Rangoni e pediu ajuda em um posto da Polícia Rodoviária.

A equipe de policiais escoltou o veículo do casal para levá-los ao Hospital Santo Amaro, mas o bebê chegou antes e a mãe deu a luz no carro em movimento. O parto foi realizado pelo cabo Luiz Américo Domingues de Lima e a Ana Luisa nasceu com 44 cm e 2,160 kg.

Foto: Divulgação/Polícia Militar