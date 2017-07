Mãe entrega filho à Justiça por homicídio no Indaiá

Wellington dos Santos Ferreira matou a ex-companheira e mãe de suas duas filhas, Fernanda Marília da Silva, a tiros

Na noite de domingo, 9, Wellington dos Santos Ferreira, de 21 anos, matou a tiros a sua ex-companheira e mãe de suas duas filhas, Fernanda Marília da Silva, de 16 anos. Na tarde de segunda-feira, 10, o assassino se entregou na delegacia de Bertioga a pedido de sua mãe.

Quando entregue à justiça, a mãe de Wellington o acompanhou e concedeu entrevista exclusiva ao Sistema Costa Norte de Comunicação. Mariluce Silva dos Santos contou que soube do crime quanto estava na igreja e, desde então, soube que deveria convencê-lo a pagar pelo seu crime. Disse ela: “Não vai amenizar a dor da mãe, porque eu tentei, fiz o que pude, mas que pelo menos pagasse [sic] à Justiça da maneira correta”.

Certa de que o filho a obedeceria, Mariluce manteve-se decidida para que Wellington se entregasse à polícia. “Jamais eu ia esconder ele para que fugisse e deixasse impune o que ele fez, que não foi certo”.

Ela informou ainda que já havia denunciado o filho uma vez na tentativa de evitar um crime e, inclusive, havia levado Fernanda à delegacia após um episódio de agressão cometido pelo ex-companheiro. “Quando a [Polícia] Civil trouxe, já era para ser aplicada a Lei Maria da Penha. Ele já era para ter ficado. Foi liberado para fazer medida protetiva em casa”. Ainda, segundo afirmou, dias antes do homicídio havia acionado a polícia porque seu filho estava transtornado devido às drogas. No entanto, a polícia teria dito que não poderia fazer nada. “Hoje ele vai ter consciência do que fez, tanto que ele veio, mas ele estava outra pessoa, tanto que chegou ao ponto de entrar no beco e fazer uma disgrama dessa, horrorosa dessas. Matar a mãe das duas filhas dele, a mulher dele”.

Questionada sobre como se sentia como mãe nessa situação, Mariluce foi veemente: “aliviada porque sei que ele vai pagar na Justiça. Não vai trazer ela de volta, mas pelo menos ele vai pagar de uma maneira correta”.

Homicídio

Fernanda foi assassinada na noite de domingo, 9, no bairro Indaiá, em Bertioga. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima separou-se de Wellington devido às brigas, que eram frequentes entre o casal. Ela, então, teria voltado à casa da mãe, onde aconteceu o crime.

Segundo apurado pela Polícia Militar, Wellington chegou à residência e pediu para pegar as filhas no colo. Primeiro ele pegou a mais velha e deu a volta por fora da casa, em seguida, levou a mais nova para a mãe da vítima. Após efetuar três tiros contra Fernanda, que estava sentada no sofá da sala, Wellington fugiu. A vítima foi socorrida pela mãe e levada até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Wellington já possuía passagem criminal.

