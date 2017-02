Maior evento de vinhos do litoral na Riviera

Bertioga

Quem ainda não foi no maior evento de vinhos do litoral, o Wine Summer, que acontece na Riviera de São Lourenço desde sexta-feira, ainda tem tempo. A programação encerra neste domingo, com dez expositores – entre produtores nacionais e importadores – e conta também com food truck e música. Os ingressos custam R$ 35 e dão direito a uma taça de degustação para todos os rótulos presentes e a possibilidade de compra de vinhos a preços menores do que no mercado.

O encerramento do Wine Summer acontece das 14 às 18 horas, na área do viveiro de mudas da Riviera de São Lourenço. O ingresso pode ser adquirido na entrada.

Organizado pela mesma empresa que criou a Expo Vinis e o Wine Weekend, o evento já passou por Florianópolis, Ilha Bela , Paraty e São Paulo -Piknik Faria Lima- em anos anteriores, e reuniu milhares de pessoas.

Participam do evento os seguintes estandes:

Salton – maior empresa nacional de vinhos

Perini – vinho nacional

Anima Vinun – especializada em vinhos franceses e italianos

Lomnar – vinhos eslovenos e orgânicos

Job Total – especializado em vinhos portugueses

Mondo Vechio – vinhos do velho mundo

Galeria dos Vinhos – argentinos, chilenos e outras regiões

Conceito Portugal – especializada em vinhos portugueses

Vinho Magazine – Revista especializada

Ivini – vinhos italianos