Mais de 2 mil imóveis em Bertioga ainda estão sem fornecimento de energia

A Elektro informou que há equipes em vários pontos da cidade atuando na reconstrução da rede elétrica

Mais de dois mil imóveis em Bertioga continuam sem fornecimento de energia após o vendaval que atingiu a cidade no domingo, 14. De acordo com a Elektro, concessionária responsável pelo serviço no município, há equipes atuando em vários pontos para minimizar o impacto aos clientes.

Na tarde e noite de domingo, a concessionária informou que foram priorizados os atendimentos a hospitais, delegacias e trechos afetados envolvendo grande número de pessoas.

Ainda, segundo a Elektro, foram mobilizadas todas as equipes da Baixada Santista, engenheiros e especialistas em recomposição de rede que atuaram em vários pontos da cidade. Os bairros mais prejudicados com a queda de árvores sobre a rede elétrica foram: Centro, Vista Linda, Costa do Sol e Indaiá.

A Elektro reforçou a importância de o cliente comunicar a falta de energia e está à disposição pelos canais de atendimento como o 0800 701 01 02.

Foto: JCN