Mais de 3 mil passearam na região na 1ª semana do Roda SP

Em apenas uma semana, 3.544 pessoas já se utilizaram do programa Roda São Paulo para conhecer diferentes atrações da Baixada Santista. O balanço foi divulgado na sexta-feira, 20, pela Secretaria de Estado de Turismo.

Ativado no último dia 12, a iniciativa visa facilitar a integração turística entre os nove municípios da região. Os municípios que possuem roteiro para passeio são: Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. O programa, opera de terça a domingo, até 5 de março, inclusive durante o Carnaval (exceto Quarta-feira de Cinzas). A passagem, por um dia inteiro de passeio, custa R$ 10,00.

Dezesseis veículos atendem a região este ano (dois double deckers, seis ônibus convencionais e oito micros, os dois últimos com dois assentos exclusivos para cadeirantes), com capacidade para 600 pessoas por dia. Os assentos exclusivos podem ser reservados pelo telefone 0300-777 0745. Mais informações no site do programa (www.rosasp.com).

Roteiros:

R01 – Bertioga / Santos / São Vicente

R02 – Guarujá / Santos/ Cubatão

R03 – Cubatão / Guarujá

R04 – Santos / Bertioga

R05 – Santos / Itanhaém/ Peruíbe

R06 – Santos / São Vicente / Praia Grande / Cubatão

R07 – São Vicente / Bertioga

R08 – São Vicente/ Peruíbe/ Itanhaém

R09 – Praia Grande/ Bertioga

R10 – Praia Grande/ Mongaguá/ Peruíbe/ Itanhaém

R11 – Mongaguá/ Guarujá

R12 – Itanhaém/ Praia Grande/ Santos/ São Vicente

R13 – Peruíbe/ São Vicente / Santos

COMPRA DO INGRESSO:

1 – Pelo site www.rodasp.com

2 – Nos Pontos de Venda (funcionamento: de terça a domingo)

Bertioga: Casa da Cultura – Av. Thomé de Souza, 130 – Praia da Enseada/Centro (9h às 17h)

Cubatão: Parque Novo Anilinas – Portaria Principal – Avenida 9 de Abril, 2.275 – Centro (9h às 17h)

Guarujá: Balcão no Shopping La Page- Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 885 – Pitangueiras (10h às 18h)

Itanhaém: PIT Praça Benedicto Calixto (9h00 às 17h00)

Mongaguá: CIT Centro – Av. São Paulo, 1760 – Centro, frente a Igreja Matriz (9h às 17h)

Praia Grande: CITM Boqueirão – Av. Castelo Branco, s/n, ao lado do CONVIVER – (9h às 17h)

Peruíbe: PIT Praia Central -Pça. Melvis Jones / Av. Mario Covas (9h às 17h)

Santos: Aquário – Av. Bartolomeu de Gusmão s/n (9h00 às 17h00)

São Vicente: Teleférico – Av. Ayrton Senna da Silva, 500 – Itararé (10h às 18h)

3 – Com os Guias de Turismo, durante o embarque, mediante disponibilidade de lugares no ônibus.