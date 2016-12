Mais de 356 mil veículos já desceram a serra

Foto: Reprodução/ Internet

Desde as 0h de quarta-feira, 21, mais de 356 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da capital paulista, a concessionária registrou a passagem de 276 mil veículos. Nesta segunda-feira, 26, em apenas uma hora, desceram 7,2 mil veículos e subiram mais de 3,4 mil.

No início da tarde, o trânsito estava intenso nos dois sentidos no Sistema Anchieta-Imigrantes. A Ecovias informou que a maior movimentação ocorre na direção do Litoral, especialmente na Rodovia dos Imigrantes, que registra tráfego lento do km 25 ao km 32, no Planalto, e do km 41 ao km 53 na Serra. Já no sentido São Paulo, há lentidão do km 58 ao km 49 da Imigrantes, na região da Baixada devido ao excesso de veículos. A melhor opção para descer a serra, agora à tarde, são as duas pistas da Via Anchieta, por onde o tráfego de veículos flui normalmente.

Em Cubatão, o motorista encontra lentidão na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, do km 273 ao km 274, e no sentido de Praia Grande, do km 275 ao km 274, devido ao excesso de veículos. Os demais trechos e rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresentam tráfego normal de veículos. O tempo está bom, com sol, e a visibilidade é boa.

O SAI está em Operação Descida Imigrantes (7X3). A descida é feita pelas pistas norte e sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. A subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.