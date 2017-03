Em menos de uma semana, dois jacarés invadiram quintais e assustaram moradores. O primeiro foi resgatado por agentes da Diretoria de Operações Ambientais de Bertioga, na sexta-feira, 3, no quintal de uma residência, no bairro Vista Linda. O outro, no dia 9, em uma casa do bairro Chácaras. Não houve feridos e os animais não apresentaram problemas, sendo encaminhados para a área de soltura, localizada no rio Vermelho, na região do Guaratuba.

Bertioga

Da redação

Foto: DOA/Bertioga