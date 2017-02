Maria Fumaça será ponto de visitação turística

Remeter o visitante ao ambiente do século 19, por meio do resgate da história da Maria Fumaça, que foi o principal meio de locomoção de uma época. Esta é a proposta da prefeitura de Guarujá, que desde o dia 3 passado, trabalha na restauração deste equipamento turístico, com o objetivo de transformá-lo em um importante ponto de visitação da cidade.

Para atrair ainda mais a atenção de quem passa pelo trecho da avenida Leomil, no Centro, um funcionário trajado de agente ferroviário e treinado para narrar histórias que envolvem o equipamento permanecerá no local, e será responsável por acionar o apito e uma máquina de fumaça todos os dias, ao meio dia e às 18 horas.

Mariazinha das Flores

Além de recuperar a história da locomotiva, a prefeitura pretende, também, resgatar a lembrança de Maria Fonseca, popularmente conhecida Mariazinha das Flores, servidora municipal já falecida, que durante anos tomou conta do local e decorava com flores o jardim frontal do pavilhão.

Dona Mariazinha fazia questão de cuidar do equipamento porque recordava seu pai que, diariamente, voltava do trabalho embarcado na locomotiva. Um projeto foi encaminhado ao gabinete do prefeito Válter Suman, para que o nome do lugar mude para Pavilhão Mariazinha das Flores. Além disso, uma artista plástica local deverá confeccionar flores ornamentais, em reprodução ao trabalho da homenageada.

Foto Raquel Caxile