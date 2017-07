Mário Covas é tema de exposição na Casa da Cultura

Bruno Covas abre a exposição neste domingo, 23, a partir das 12 horas

A exposição Percurso, Construindo a Democracia, que mostra um pouco da trajetória do político e ex-governador de São Paulo Mário Covas Júnior, será aberta neste domingo, 23, às 12 horas, na Casa da Cultura de Bertioga, com a presença do vice-prefeito de São Paulo Bruno Covas, neto de Mário Covas.

Com acervo doado pela Fundação Mário Covas, a mostra, composta de seis painéis, de 2x2m cada, e um vídeo de seis minutos, fica na Casa da Cultura até o dia 26. Depois segue para a Emeif Governador Mário Covas Júnior (avenida São Lourenço, nº 2.160, Riviera de São Lourenço) na qual ficará permanentemente e poderá ser visitada a partir de setembro.

A Casa da Cultura fica na avenida Tomé de Souza, 62, no Centro, próximo ao Forte São João. Abre das 9h às 17 horas.

Foto: Reprodução/Internet