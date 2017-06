Matheus Rodrigues cobra manutenção na Orla do Canal

O vereador Matheus Rodrigues (DEM) cobrou a manutenção e revitalização da orla do canal, entre o mercado de peixes e a “nova balsa”, no Jardim Veleiros. O edil destacou os gradis podres e enferrujados, falta de limpeza, entre outras demandas.

Rodrigues leu várias críticas de usuários das UBS no Facebook, destacando a ausência de copos descartáveis e bebedores, de materiais de higiêne no banheiro, além da má qualidade do atendimento: “As coisas precisam acontecer, não dá pra depois de seis meses ainda convivermos com jarras de água e revezamento de médicos nos poucos consultórios que possuem ar condicionado”.

Foto: JCN