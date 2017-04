Matheus Rodrigues pede divulgação de horários de ônibus

A falta de informações acessíveis sobre os horários e itinerários de todas as linhas que atendem a população foi observada pelo vereador Matheus Rodrigues (DEM), que apresentou uma indicação para que estes dados sejam divulgados em local visível nos pontos de ônibus da cidade. Conforme apontou: “Muitas pessoas não sabem quais linhas atendem seus bairros e tampouco os horários dos coletivos. Nosso município é muito extenso, com isso, quando munícipes de bairros mais distantes se deslocam até o Centro e tem que retornar ate seu bairro, ficam aguardando por muito tempo o seu ônibus nos pontos, ou até mesmo no ponto errado, por falta de conhecimento”. O vereador pede que a prefeitura verifique junto a secretaria responsável e a Viação Bertioga quanto ao atendimento desta demanda.

Foto: JCN