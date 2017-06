Matheus Rodrigues pede mais acessibilidade

Vereador indicou que as redes de supermercado adquiram carrinhos adaptados

As dificuldades enfrentadas por pais de crianças e jovens com necessidades especiais motivou o vereador Matheus Rodrigues (DEM) a apresentar uma indicação para a adequação de centros de compras às pessoas com necessidades especiais. Ele pede que as redes de supermercados adquiram carrinhos adaptados. Matheus explica: “Uma coisa é aqueles carrinhos que são adaptados para crianças, outra são as mães e pais que às vezes têm que deixar o filho com alguém para fazer compra”. A vereadora Valéria Bento (PMDB) comentou que na legislatura passada apresentou um trabalho semelhante, no entanto, não encontrou vontade do comércio local investir nesta ideia. Disse ela: “É importante que a inclusão seja levada a sério”.

Foto: JCN