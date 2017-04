Matheus Rodrigues pede melhorias em Neim

Documento afirma que Neim Elizabeth Regina Aparecida Garcia é a escola em pior situação no município

Funcionários da Neim Elizabeth Regina Aparecida Garcia, localizada no centro de Bertioga, compareceram à sessão para apoiar a indicação do vereador Matheus Rodrigues (DEM) pela implantação de melhorias na unidade. Segundo o documento, esta é a escola em pior situação em todo o município, não devido ao corpo docente, mas pelas condições do local. Problemas com esgoto, falta de ventilação e outras questões foram levantadas pelo vereador. Mesmo com todas as falhas, a Neim ainda conta com uma lista de espera de cerca de 300 nomes.

Foto: JCN