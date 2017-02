Matinê de Carnaval terá fantasias para crianças na Riviera

Grupo Fantasia Viva promove a matinê com patrocínio da Sobloco

As crianças terão diversão garantida durante o Carnaval da Riviera de São Lourenço. Camarim de produções, esculturas em balões, maquiagem artística, desfile de fantasias, espaço kids e área de convivência serão apenas algumas das atrações da Matinê de Carnaval Infantil da Riviera.

O evento acontecerá no nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, no Pavilhão de Exposições do SIV, das 17 às 20 horas. Promovido pelo Fantasia Viva e patrocinado pela Sobloco, a matinê contará com DJ com repertório carnavalesco, brinquedos (castelinho inflável, cama elástica e piscina de bolinha); além de lojinha de fantasia e adereços, mini praça de alimentação e drinks não alcoólicos (pagos conforme o consumo).

O ingresso + kit carnaval custa R$ 30 para criança (de 0 a 12 anos) e R$ 15 para adulto acompanhante. As vagas são limitadas e o ingresso pode ser adquirido no parquinho do Riviera Shopping Center (avenida da Riviera, 1256) ou pelo telefone (13) 98162-8082.

As atividades terão início às 17 horas e o bailinho de carnaval com shows e musicais às 18h30. A entrada só será permitida com o responsável maior de 18 anos. O SIV fica no Largo dos Coqueiros, 15.

Foto: Patrícia Murayama