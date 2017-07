Maurício de Sousa abre Festival Geek em Santos

1º Santos Criativa Festival Geek começa na próxima sexta-feira, 21, no Centro Histórico

O cartunista Mauricio de Sousa, um dos maiores nomes nacionais na arte dos quadrinhos, é o convidado de honra na abertura do 1º Santos Criativa Festival Geek, na sexta-feira, 21, às 18 horas, na Casa da Frontaria Azulejada (rua do Comércio, 92, Centro Histórico). Após o bate-papo com o criador de Mônica, Cebolinha, Bidu e mais 13 personagens que povoam a infância de várias gerações, a cerimônia entra em clima de cinema. Para participar, é preciso retirar os convites (dois por pessoa), na quinta-feira, 20, a partir das 11 horas, no Museu Pelé.

A Banda Marcial de Cubatão, sob a regência de Alexandre Felipe Gomes, faz a estreia, em seu repertório, de Star Wars – O Despertar da Força, e interpretará a trilha sonora de filmes como Star Trek, Star Wars e Jurassic Park. Na segunda parte do concerto, entram em cena os animes, a exemplo de Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, Powers Rangers e Speed Racer.

Formada por músicos na faixa de 18 a 35 anos, a banda marcial, com 27 anos de existência, introduziu trilhas de filmes, como forma, também, de atrair a atenção de um novo público. “São temas vibrantes, um casamento perfeito com os metais”, comentou o maestro Alexandre.

Outras atrações

A programação de abertura do 1º Festival Geek começa às 11 horas, na Praça Mauá, com o Leia Santos Especial HQ e Mangá, e distribuição gratuitas de gibis. Uma hora depois, haverá a entrega do Painel Geek, de autoria do grafiteiro Érico Bomfim, na Rua do Comércio, 100.

Até domingo, o público poderá participar de workshops, campeonatos e exibição de filmes. O Estação Bistrô Restaurante-Escola terá cardápio especial no fim de semana, abrindo excepcionalmente no domingo. No sábado, além de filé de peixe ao molho de camarão, arroz branco e batatas fritas, oferecerá picanha burguer e veg burguer (soja com feijão e queijo gorgonzola), preparados especialmente para o festival – os dois tipos de hambúrguer também integram o cardápio de domingo. O prato custa R$ 29,00 e pode ser acompanhado de milk shake de oreo ou morango, a R$ 8,00.

Foto: Reprodução/Internet

Leia mais: Guarujá realiza 1º Festival de Pipas neste fim de semana