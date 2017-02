Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 30 milhões nesta quarta-feira

Prêmio está acumulado pela quarta vez. Números serão sorteados às 20 horas

A Mega-Sena pode pagar R$ 30 milhões no prêmio principal, destinado a quem acertar as seis dezenas, nesta quarta-feira, 8. As apostas podem ser feitas até às 19 horas.

Os números serão sorteados às 20 horas em Itabira, município de Minas Gerais. A aposta mínima custa R$ 3,50.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de acertar os seis números na aposta mínima é de uma em pouco mais de 50 milhões.

No último sorteio, realizado no sábado, 4, houve 87 ganhadores da Quina, que pagou R$ 29.411,18 a cada e 5.573 da Quadra, que rendeu R$ 655,91 aos ganhadores.

Foto: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas