Meninas são atropeladas e uma morre em Cubatão

Foto: Reprodução/ Google Earth

Duas meninas foram atropeladas ao atravessar a interligação da Via Anchieta com a Rodovia dos Imigrantes às 21h50 da véspera de Natal, dia 24. Uma delas, de 11 anos, morreu no local do acidente e o corpo foi removido para o Instituo Médico Legal (IML) de Santos. A outra vítima, de 13 anos, foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Ana Costa, em Santos, onde o pai tem convênio. Ela não corre risco de morte.

De acordo com a concessionária Ecovias, que administra a rodovia, as meninas estavam tentando atravessar a interligação Baixada-São Paulo, entre os bairros Jardim Casqueiro e Nova República, no km 1 da SP-059. A cerca de 400 metros de distância do local do acidente havia uma passarela para travessia de pedestres, onde é recomendado atravessar.

O motorista do veículo estava trafegando na pista da esquerda e afirmou não ter visto as vítimas. Após o acidente, o trecho ficou interditado até meia-noite e meia.