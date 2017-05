Menor de 14 anos é apreendido em flagrante por roubo

Adolescente foi detido após roubar a bolsa de uma jovem no bairro Rio da Praia, em Bertioga

Um menor de apenas 14 anos foi apreendido em flagrante por roubar a bolsa de uma jovem de 19 anos na manhã de quinta-feira, 18. Ele foi detido em sua residência, no momento em que vasculhava a bolsa da vítima.

O roubo aconteceu por volta das 8 horas, quando a jovem passava na rua José Benevenuto Madureira, no bairro Rio da Praia, em Bertioga. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento pelo local foi acionada por transeuntes. Eles informaram que o autor passou de bicicleta pelo local, abordou e levou a bolsa da vítima. Posteriormente o menor fugiu em direção ao núcleo Ana Paula.

Os policiais seguiram a direção apontada pelas testemunhas e encontraram o suspeito parado em frente a uma residência, no entanto, quando ele notou a viatura, entrou no imóvel. O pai do menor estava no quintal e, permitiu a entrada da equipe. O adolescente foi flagrado revirando a bolsa roubada.

O menor foi apreendido e encaminhado à delegacia de Bertioga.

Foto: JCN