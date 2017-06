Menor é apreendido com cocaína e crack

O menor foi apreendido em Boraceia com 20 pedras de crack e 20 pinos de cocaína

A Polícia Militar apreendeu um menor em flagrante por tráfico de drogas, na tarde de segunda-feira, 19, em Bertioga, no bairro Boraceia. Em posse do jovem de 17 anos estavam 20 pedras de crack e 20 pinos de cocaína.

A abordagem aconteceu quando policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), em patrulhamento na rua Amélia Leuchtemberg, avistaram o adolescente andando com uma sacola nas mãos. Ao perceber a presença da polícia, ele jogou a sacola, começou a correr e entrou em uma casa na rua Henrique Arcury, onde foi detido. As autoridades o conduziram até o local onde o material foi jogado e constaram os entorpecentes.

Questionado, o abordado restringiu apenas a declarar-se menor de idade. A PM encaminhou o menor até a Delegacia de Bertioga, local em que foi ratificada a voz de apreensão.

Foto: JCN