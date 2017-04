Menor tenta assaltar ciclistas e é morto a tiros por capitão da PM

Policial estava com um grupo de ciclistas em Praia Grande quando reagiu ao assalto

Um jovem de 17 de anos foi morto a tiros ao tentar assaltar um grupo de ciclistas na marginal da Via Expressa Sul, em Praia Grande, na tarde de domingo, 16. Um integrante do grupo é capitão da Polícia Militar e reagiu ao assalto disparando três tiros contra o adolescente, que morreu no local.

O grupo transitava na Avenida Almeida Vinhas, no bairro Vilamar, quando foi surpreendido pelo rapaz armado. Os ciclistas do grupo relataram a ação em uma base próxima da Polícia Rodoviária Estadual.

O adolescente chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas a equipe constatou a morte do baleado ainda no local. Com o jovem havia um revólver calibre 22. O garoto já tinha passagem criminal e saiu da Fundação Casa há 15 dias.

Foto: Divulgação/PM