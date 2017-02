Menores são apreendidos por tráfico de drogas

Três infratores foram abordados em patrulhamento nos bairros Centro e Rio da Praia

Três menores foram apreendidos pela Polícia Militar no fim de semana dos dias 18 e 19 por tráfico de drogas. Os adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, foram flagrados nos bairros Centro e Rio da Praia durante patrulhamento de rotina.

Na noite do sábado, 18, por volta das 22h, um adolescente de 14 anos foi detido em atitude suspeita no bairro Rio da Praia, na área do Ana Paula. Os policiais descobriram que ele carregava consigo 47 porções de crack, 29 de cocaína e 17 de maconha, além de R$ 125,00. Questionado, o menor assumiu que traficava drogas para o pagamento de uma dívida.

Já no domingo, 19, por volta das 14h20, foram apreendidos dois menores no Centro, na rua Joaquim Aquino. Em posse dos menores estavam 63 porções de maconha e 25 de cocaína. Durante a abordagem os adolescentes, ambos de 17 anos, assumiram o tráfico, no entanto, ao chegar na delegacia, afirmaram que só se manifestariam em juízo.

Todos os menores detidos serão apresentados à Vara da Infância e Juventude.

Foto: JCN