Menores são apreendidos por tráfico

Foto:Divulgação/ PM

Bertioga

A Polícia Militar realizou duas apreensões de menores por tráfico de drogas durante o fim de semana. Os flagrantes ocorreram nos bairros Indaiá e Rio da Praia.

No sábado, 21, um menor de 16 anos foi abordado por volta das 20 horas após ser visto em movimentação suspeita de tráfico na rua Sebastião Barbosa, no Indaiá. Ao notarem a viatura, o adolescente e o outro suspeito correram, cada um para um lado. Os policiais notaram que o menor jogou uma sacola no chão durante a tentativa de fuga.

Ao ser alcançado, o infrator foi revistado e, em sua posse, estavam R$ 30,00 e um telefone celular. Na sacola que ele havia jogado, os policiais encontraram oito pinos com cocaína, nove pedras de crack e 38 porções de maconha. O menor foi apreendido seria encaminhado para a Fundação Casa.

No domingo, 22, por volta das 17h30, uma equipe da Rocam da Operação Verão flagrou outro menor em atitude suspeita de tráfico, na rua Benedito Soares de Novaes Filho, no bairro Rio da Praia. O menor tentou fugir, mas foi alcançado na rua Renata Pereira Costa. Em revista, os policiais encontraram em uma sacola, presa à cintura do adolescente de 17 anos, 20 pinos de cocaína, 27 porções de maconha, duas pedras de crack e R$ 251,00 em espécie.

Questionado, o adolescente assumiu que traficava drogas no local. Ele foi levado à delegacia, os pais foram cientificados, e a voz de apreensão foi ratificada.