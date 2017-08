Mini-documentários são tema de nova edição do Costa Norte Escola

Alunos de 1º a 5º ano terão que produzir mini-documentários sobre sua relação com a água

Foi dada a largada para a 12ª edição do Costa Norte Escola. Desta vez, os alunos de 1º a 5º ano da rede municipal de ensino farão mini-documentários com o tema “A relação da água com a escola”. O projeto, parceria entre o Sistema Costa Norte de Comunicação e a prefeitura de Bertioga, incentiva crianças a produzirem trabalhos relativos ao meio ambiente e oferece prêmios aos melhores.

Para a produção dos trabalhos foram sugeridos quatro temas: De onde vem a água que a escola consome?; Por onde a água passa e qual tratamento recebe?; Quantidade de água consumida pela escola e pela comunidade; e Qual o destino da água após o uso?. Cada escola deverá apresentar apenas um trabalho em nome de todos os alunos.

O roteiro e as técnicas de filmagem serão ensinados aos professores da rede pela equipe do Sistema Costa Norte de Comunicação nos dias 15 e 16 de agosto. Entretanto, o mini-documentário poderá ser gravado com smartphones e pouca mão de obra. A edição final do vídeo será feita na sede do Jornal Costa Norte.

Apresentação

O projeto foi apresentado aos diretores na manhã desta quarta-feira, 2, na Secretaria de Educação de Bertioga (Seduc). Na ocasião, foram entregues os prêmios da 11ª edição, desenvolvida no segundo semestre de 2016. As escolas ganhadoras foram EM José Carlos Buzinaro; Neim Mangue Seco; EM Profª Maria Lúcia Soares Monteiro (Chácara); e NEIM Elizabeth Regina Aparecida (Parque Estoril).

Na 12ª edição, os Núcleos de Educação Infantil Municipal (Neim) não participarão. O Costa Norte Escola conta com o apoio da Sobloco, Terracom, Mare Incorporadora e Sesc.

Marina Aguiar

Foto: JCN