Morador de Suzano morre afogado na praia de Itaguaré

Turista estaria embriagado quando entrou no mar e desapareceu, na manhã de sexta-feira, 14

Um homem de 30 anos morreu afogado na praia de Itaguaré, em Bertioga, após desaparecer no mar na manhã de sexta-feira, 14. As informações dos salva-vidas que atenderam a ocorrência indicam que a vítima teria ingerido bebida alcoólica.

José Aclécio da Silva Dantas visitava a cidade com um grupo de amigos de Suzano. Eles beberam durante a madrugada e, por volta das 8h30, ele entrou no mar. As buscas foram interrompidas devido uma forte corrente marítima. Seu corpo foi encontrado no neste sábado, na areia da praia.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) o corpo foi encaminhado para o IML de Guarujá, onde a família deve realizar o reconhecimento.

Foto: Juna Sattva