Morador denuncia precariedade de quadra escolar

Um vídeo enviado por um morador do bairro Vicente de Carvalho denuncia as precárias condições da quadra esportiva da Escola Estadual Jardim Vicente de Carvalho, onde há telhas soltas, o que impossibilita a prática esportiva e gera risco à segurança dos estudantes. Questionada por nossa equipe, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo respondeu: “a obra da quadra da Escola Jardim Vicente de Carvalho, em Bertioga, está em fase de projeto e até abril a obra terá início. A unidade já recebeu em 2017 cerca de R$60 mil que estão sendo utilizados para serviços de reparo e manutenção da Escola. A quadra está interditada, os alunos da Escola Jardim Vicente de Carvalho estão realizando as aulas de educação física em outro espaço da escola”.

Foto: JCN