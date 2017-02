Morador do Vista Linda está desaparecido há 19 dias

Francisco Gonçalo da Silva, de 56 anos, morador do bairro Vista Linda, saiu de casa no dia 20 de janeiro e desde então está desaparecido. Ele não deixou nenhum recado ou aviso e seu sumiço preocupa familiares. De acordo com boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Bertioga, ele foi visto na sexta-feira passada, dia 3, em um bar próximo a região onde reside.

Quem tiver informação sobre o paradeiro de Francisco, entrar em contato pelo telefone (11) 97138 4160 ou (13) 99629 4811.