Moradores de Cubatão receberão kits de sinal digital para TV

Kits serão entregues a cubatenses incluídos em programas sociais da cidade

Moradores de Cubatão, incluídos no Cadastro Único da prefeitura, receberão, gratuitamente, kits de conversão devido à mudança do sinal analógico para digital das transmissões de televisão, programada para ocorrer em novembro, na cidade. A entrega será feita pela Associação Seja Digital, instituição não governamental sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o digital.

No total, devem ser entregues 7,6 mil kits. Para organizar a distribuição, integrantes da associação participam de pré-conferências de assistência social.

Foto: Reprodução/Internet