Cadela chamada Chavasca acompanhou a equipe de bombeiros por mais de 10 anos

Mascote do Corpo de Bombeiros de Maresias, em São Sebastião, a cadela ‘Chavasca’ conviveu com o grupo por mais de 10 anos. A guardiã da base morreu na segunda-feira, 6, devido a idade avançada: 16 anos. A popularidade da cadela é tanta que ela possui até perfil no Facebook.

Em sua página, muitas pessoas postaram homenagens e vídeos do animal. A veterinária Andrea Gomes escreveu: “Hoje recebi uma triste notícia, que a bombeira mais linda e fofa Chavasca de Maresias virou uma estrelinha de Deus… Conheci CHAVA em 2006 no bombeiro de maresias, nos 4 anos que se seguiram amei essa cachorra sensacional, castrei ela, depois tirei uns tumores de seus olhos, dei minha contribuição como veterinária pra essa adorável bombeira”.

Os comentários da página também anunciam um substituto da cadela, o Chavasco, outro cão adotado pela Companhia.

Fotos: Reprodução/Facebook