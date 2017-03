Morre tartaruga que tinha engolido 915 moedas

Tartaruga passou por cirurgia no início do mês e morreu devido a complicações

Uma tartaruga marinha de 25 anos que engoliu 915 moedas na Tailândia morreu esta terça-feira, 21, quase duas semanas após uma cirurgia que retirou as moedas do seu estômago. De acordo com a professora Achariya Sailasuta, da faculdade de veterinária da Universidade de Chulalongkorn, em Bangkok, a causa da morte foi envenenamento do sangue provocado pelas moedas.

A cirurgia ocorreu no dia 6 de março e retirou cinco quilos de moedas do estômago da tartaruga, conhecida como Bank, parecia estar bem depois da operação, mas um exame no sábado, 18, revelou problemas nos intestinos. Uma nova operação foi feita, mas Bank não resistiu e morreu.

Bank vivia num lago público na província de Chonburi, a 175 km de Bangkok, onde turistas atiravam moedas por acreditar que poderiam trazer sorte.

Foto: Reprodução/Bangkok Post