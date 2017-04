Morre traficante baleado em troca de tiros

Rapaz baleado estava internado desde quarta-feira, 12, no Hospital de Bertioga

Hugo Leonardo de Castro Claudino, de 34 anos, faleceu na madrugada de sábado, 15, após ser baleado durante uma troca de tiros entre traficantes e policiais no bairro Chácaras, em Bertioga. O confronto ocorreu na tarde de quinta-feira, 12. Após ser atingido, Claudino se entregou e foi encaminhado para o Hospital de Bertioga.

O traficante passou por seis horas de cirurgia e aguardava vaga para ser removido. Entretanto, o rapaz não resistiu e faleceu.

O caso

A troca de tiros entre traficantes e policiais foi resultado de uma ronda Polícia Militar em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas no bairro Chácaras. Segundo o boletim de ocorrência, três homens correram em direção a uma mata próxima ao loca, depois de avistar a polícia, e dispararam diversos tiros contra os policiais, dando início ao tiroteio.

Com o rapaz baleado foram encontrados dinheiro, drogas e um revólver calibre .38. Próximo ao local, foram encontrados uma arma calibre .38, uma mochila com o RG de Hugo, R$ 495 em espécie, e um celular, além de 36 pinos de cocaína e 116 pedras de crack.

Os policiais continuaram as buscas pelo bairro e se depararam com uma casa de alvenaria, na qual encontraram mais 12 pinos de cocaína, 24 pedras de crack, embalagens plásticas, papéis com anotações e outra mochila com R$6.849 em espécie.

