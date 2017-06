Morros de Santos entram em estado de atenção

Moradores dos Morros devem ficar atentos a rachaduras no solo, inclinação de árvores e outros sinais

Os morros de Santos estão em estado de atenção desde as 12 horas desta quarta-feira, 21, quando o nível pluviométrico acumulado ultrapassou os 80 mm, chegando a 102 mm, nas últimas 72 horas. De acordo com a Defesa Civil, a mudança se deu em razão das fortes pancadas de chuva. Não houve registro de ocorrências.

A Defesa Civil alerta que moradores devem ficar atentos a trincas e rachaduras no solo ou nos pisos das casas, rebaixamento de terreno, inclinação de árvores, postes e muros, valas com águas mais barrentas do que o normal, além de estalos em paredões rochosos, que são os primeiros sinais de perigo. A população deve ficar atenta e, ao notar qualquer alteração, entrar em contato com o órgão pelo telefone 199 (emergência) ou 3208-1000.

Nudecs

As atividades da Defesa Civil são voltadas a situações de emergência e à prevenção de acidentes em toda a Cidade, em especial nos morros. O órgão criou os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs) que já capacitaram 551 moradores de áreas de risco. Atualmente, Santos possui 26 núcleos em atividade.

Foto: Reprodução/Internet