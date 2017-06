Mostras fotográficas são expostas durante junho em Cubatão

Fotógrafo Alex Laire e alunos de curso de fotografia expõem seus olhares em duas mostras

Duas exposições fotográficas com olhares artísticos acontecem simultaneamente em Cubatão durante o mês de junho. O fotógrafo Alex Laire acompanhou a passagem da Cia. de Dança de Cubatão, no festival Valentina Kozlova, em Nova Iorque, e expõe dezenas de imagens das recentes performances premiadas do Grupo Artístico até o próximo dia 21, no saguão do Bloco Executivo (praça dos Emancipadores).

Por sua vez, os alunos do curso básico de fotografia de Julimar Gomes apresentam o resultado de seus trabalhos até o dia 30 de junho, no Vão Cultural do Centro Multimídia (Parque Novo Anilinas). “O objetivo da formação é contribuir de maneira relevante com o desenvolvimento sociocultural dos alunos e da comunidade em que vivem, por meio da arte de fotografar”, ressalta o professor e idealizador da iniciativa.

Durante o curso de duração trimestral, os 12 participantes aprenderam desde a introdução da história da fotografia até o uso da fotometria, da distância focal à sensibilidade do ISO e abertura do diafragma. Ambas as exposições têm visitação gratuita e contam com apoio da Secretaria da Cultura da prefeitura.

Foto: Divulgação/Secom