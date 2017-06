Motoclube Piratas da Ilha comemora 22 anos

Festival em celebração inicia na sexta,9, e segue até domingo, 11, em Guarujá

O aniversário de 22 anos do Motoclube Piratas da Ilha em Guarujá será comemorado com uma grande festa que inicia às 18 horas desta sexta-feira, 9, e segue até domingo, 11.O festival contará com bandas de rock, venda de acessórios, área de camping e praça de alimentação, com o tradicional “tubarão no rolete”.

A entrada custaR$ 10 para quem estiver com colete de moto clube e R$ 15 para quem comparecer sem colete ou, ainda, 3 quilos de alimento não perecível por pessoa (exceto sal e açúcar). Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Guarujá.

Uma das principais atividades do festival será às 16 horas de sábado, quando a Motoata (uma passeata de motociclistas) sairá pela orla das praias das Astúrias e Pitangueiras. Um dos organizadores deste aniversário do Piratas da Ilha, Álvaro Nogueira Cruz conta que a principal função do motoclube na cidade é promover solidariedade. “Nosso local é totalmente filantrópico, sem busca de retorno financeiro ou algo do tipo, sempre buscando trazer em pauta a ajuda ao próximo.”

O evento também proporcionará a entidades como a APAE, CRPI e Pastoral a exposição e venda de seus materiais para a arrecadação de fundos.

O motoclube, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e a rede hoteleira do município, indicará hotéis, pousadas e destinos para visitação em Guarujá.O Piratas da Ilha está localizado na rua José Alves de Oliveira, 453, no Jardim Las Palmas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (13) 99180-2479.

Dragões motoclube

No domingo, 11, a partir do meio-dia, o Dragões Motoclube de Bertioga realiza encontro no Point do Miguel (avenida 19 de Maio, 636, Jd. Albatroz), com churrasco 0800. São esperados motoclubes de Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, capital, Grande ABC e Baixada Santista. No local haverá apresentação da banda Torre 47. A entrada é gratuita.

Foto: Divulgação