Motoqueiro exibicionista é detido pela GCM

Homem desacatou e danificou o carro utilizado pela GCM

O motociclista A.R.N., de 31 anos, foi detido por Guardas Civis Municipais (GCM) após fazer exibicionismo e conduzir a moto de forma perigosa. Ao ser abordado, ele desacatou as autoridades e danificou o veículo da Diretoria de Trânsito, utilizado pelos guardas. O caso aconteceu na avenida Anchieta, no bairro Indaiá, por volta das 14h30 de quarta-feira, 8.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante a revista pessoal, os guardas encontraram em sua calça, um maço de cigarro contendo sete pontas de maconha. A motocicleta, uma Honda/Titan verde, estava com os documentos irregulares e foi apreendida. O homem foi acusado por desacato, dano, resistência e drogas para consumo pessoal sem autorização ou em desacordo. Entretanto, foi liberado no mesmo dia.

Foto: JCN