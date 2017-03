Motorista de caminhão morre em acidente na Rio-Santos

Adilson Pinto, de 40 anos, teria perdido o controle do veículo, que transportava tijolos, quando capotou

O motorista de um caminhão morreu em um acidente na rodovia Rio-Santos na manhã desta quinta-feira, 23. Adilson Pinto, de 40 anos, descia de Mogi das Cruzes com uma carga de tijolos sentido Bertioga quando capotou no KM 205. No caminhão também estava um passageiro, de 26 anos, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central.

O acidente ocorreu por volta das 7 horas, quando Adilson perdeu o controle do caminhão, por motivos ainda desconhecidos, e capotou em Itaguaré. O motorista, de Bragança Paulista, morreu no local. A polícia informou que o passageiro foi encaminhado para atendimento médico aparentemente sem ferimentos graves.

Foto: Divulgação