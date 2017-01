Motorista dos Correios é rendido em Santos

Foto: Reprodução/Internet

Um motorista dos Correios foi rendido por dois homens na tarde desta terça-feira, 10, em Santos. A dupla abordou o funcionário para roubar a van com as mercadorias. Um deles assumiu a direção e após intensa perseguição da Polícia Militar, os dois foram presos em flagrante. Ação começou no bairro Pompéia e terminou no Marapé.

De acordo com a PM, o motorista entregava uma encomenda na rua Euclides da Cunha, na Pompéia, por volta das 12 horas, e foi surpreendido por dois homens armados que o obrigaram a entrar na van. A polícia foi informada do assalto e perseguiram o veículo até a Rua Nove de Julho, no Marapé.

Os bandidos ainda tentaram fugir a pé pelas ruas do bairro, entraram em casas e prédios, mas foram detidos em flagrante. Com os criminosos foi apreendida uma réplica de pistola. A carga continha cerca de 100 encomendas que foram recuperadas. O funcionário não ficou ferido.