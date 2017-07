Motorista e passageiros vivem momentos de terror em capotamento

Capotamento aconteceu na madrugada da segunda-feira, 3, no bairro Vista Linda; vítimas foram salvas pela Polícia Militar

O motorista e dois passageiros de um Fusca 1980, branco, passaram por momentos de terror na madrugada da segunda-feira, 3. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo em um curva da rua Engenheiro Eduardo Correa da Costa Júnior, no bairro Vista Linda, em decorrência da pista molhada, e caiu no canteiro central. Os ocupantes do veículo foram resgatados pela Polícia Militar.

De acordo com o soldado PM Thierre, quando a equipe chegou ao local, o carro estava capotado há cerca de cinco minutos. O motorista e os passageiros ficaram presos no veículo e uma das vítimas estava desmaiada, em situação de quase afogamento. “Tivemos que cair na água pra tirar o rapaz inconsciente. Foi necessário um policial entrar pela janela para cortar o cinto de segurança e fazer o resgate, enquanto outro segurava a cabeça do desmaiado para ele não se afogar”, descreveu o PM.

O resgate foi realizado pelos PM’s sargento Neto; cabo Teodoro; soldados Thierre, Rocha, Moura e Leonardo. Duas das vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Bertioga com auxílio do Corpo de Bombeiros e do serviço de atendimento móvel de urgência (Samu); o motorista recusou socorro.

Foto: Divulgação/PM